Вдвічі більше американців вважають диктатором Трампа, а не Зеленського

Майже вдвічі більше американців вважають свого президента Дональда Трампа "диктатором" порівняно з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це свідчать дані опитування YouGov, яке наводить Newsweek, повідомляє "Європейська правда".

У респондентів запитали, чи вважають вони Володимира Зеленського, Дональда Трампа і Владіміра Путіна диктаторами.

За даними опитування, 41% учасників вважають Трампа диктатором, що трохи нижче 45%, які так не вважають.

Ще 14% респондентів заявили, що не впевнені, чи вважають вони його диктатором, чи ні.

Коли учасників опитування запитали, чи вважають вони Зеленського диктатором, як і Трампа, 22% відповіли "так", а 45% – "ні". Ще 33% опитаних не визначилися з відповіддю.

В опитуванні YouGov, проведеному 19 лютого, взяв участь 4071 американець.

Нагадаємо, відмова України від підписання угоди щодо рідкісноземельних металів призвела до того, що останніми днями Трамп, зокрема, назвав Володимира Зеленського "диктатором без виборів".

Коментуючи останні заяви очільника Білого дому, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що "президент Трамп дуже засмутився через президента Зеленського", зокрема через відсутність подяки за американську допомогу та відмову підписати угоду щодо українських корисних копалин.

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