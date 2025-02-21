Серед європейських лідерів українці найкраще ставляться до Макрона, Дуди та фон дер Ляєн
Серед європейських лідерів українці найбільш позитивно ставляться до президента Франції Емманюеля Макрона, президента Польщі Анджея Дуди та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.
Такими є результати опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг, повідомляє "Європейська правда".
Президента Франції Емманюеля Макрона позитивно оцінюють 77% опитаних, президента Польщі Анджея Дуду – 72% та голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн – 67%.
Більше половини опитаних позитивно ставляться до канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Туреччини Ердогана (по 57%), прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера (56%).
До більшості цих лідерів спостерігається покращення ставлення, порівняно із минулорічними показниками. Для Макрона і Стармера це найвищі показники позитивного ставлення за весь час замірів.
Найгірше українці ставляться до прем'єра Угорщини Віктора Орбана (11% позитивних оцінок), самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка (8%) та господаря Кремля Владіміра Путіна (1%).
Опитування проводилося 20-21 лютого, були опитані 1200 респондентів.
Як повідомлялося, майже вдвічі більше американців вважають свого президента Дональда Трампа "диктатором" порівняно з українським лідером Володимиром Зеленським.