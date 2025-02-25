Рубіо пояснив, чому США проголосували проти резолюції із засудженням агресії Росії в ООН

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати проголосували проти резолюції ООН, яка засуджує Росію за її загарбницьку війну в Україні, тому що вона була "антагоністичною" і суперечила зусиллям, спрямованим на проведення перемовин про припинення війни.

Про це Рубіо сказав у інтерв’ю Breitbart News, повідомляє "Європейська правда".

На думку США, якщо ООН хоче бути корисною у XXI столітті, то вона повинна повернутися до своєї статутної місії, яка полягає в "запобіганні та припиненні воєн і конфліктів", сказав Рубіо.

"Президент Трамп хоче закінчити цю війну. Він вважає, що загинуло занадто багато людей, і хоче покласти їй край. Чесно кажучи, ми порахували, що не варто влаштовувати в ООН щось антагоністичне щодо однієї зі сторін. Ми намагаємося посадити цих хлопців за стіл переговорів", – заявив держсекретар США.

На жаль, сказав Рубіо, Україна не погодилася, і хотіла "рухатися далі своїм шляхом".

"Тоді ми звернулися до Ради безпеки з нашим компромісом, який, як мені здається, сформульовано дуже справедливо, і в ньому, по суті, йдеться: "Війна – це жахлива річ", – сказав глава Держдепартаменту США.

"Тому я вважаю, що добре, що ми домоглися цього в Радбезі, і що росіяни не наклали вето. Я не кажу вам, що це покладе кінець конфлікту… але я безумовно думаю, що наша мова – це найкраща мова і, сподіваюся, вона сприятиме справі миру", – додав він.

Напередодні Рада безпеки ООН схвалила запропоновану США резолюцію щодо України, яка не називає Росію агресором, а закликає "негайно припинити конфлікт".

Також напередодні Генеральна асамблея ООН схвалила українську резолюцію із засудженням російської агресії і Сполучені Штати проголосували проти неї – поруч з Росією і менш як двома десятками інших країн.

Перед голосуванням на Генасамблеї ООН Сполучені Штати критикували цей документ.

Також 24 лютого Генеральна асамблея ООН ухвалила внесену США резолюцію із правками, які зокрема містять заклик до відновлення української територіальної цілісності. Україна утрималась під час голосування за цей документ.