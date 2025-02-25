Рубио объяснил, почему США проголосовали против резолюции с осуждением агрессии РФ в ООН

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты проголосовали против резолюции ООН, осуждающей Россию за ее захватническую войну в Украине, потому что она была "антагонистической" и противоречила усилиям, направленным на проведение переговоров о прекращении войны.

Об этом Рубио сказал в интервью Breitbart News, сообщает "Европейская правда".

По мнению США, если ООН хочет быть полезной в XXI веке, то она должна вернуться к своей уставной миссии, которая заключается в "предотвращении и прекращении войн и конфликтов", сказал Рубио.

"Президент Трамп хочет закончить эту войну. Он считает, что погибло слишком много людей, и хочет положить ей конец. Честно говоря, мы посчитали, что не стоит устраивать в ООН что-то антагонистическое в отношении одной из сторон. Мы пытаемся посадить этих ребят за стол переговоров", – заявил госсекретарь США.

К сожалению, сказал Рубио, Украина не согласилась, и хотела "двигаться дальше своим путем".

"Тогда мы обратились в Совет безопасности с нашим компромиссом, который, как мне кажется, сформулирован очень справедливо, и в нем, по сути, говорится: "Война – это ужасная вещь", – сказал глава Госдепартамента США.

"Поэтому я считаю, что хорошо, что мы добились этого в Совете безопасности, и что россияне не наложили вето. Я не говорю вам, что это положит конец конфликту... но я определенно думаю, что наш язык – это лучший язык и, надеюсь, он будет способствовать делу мира", – добавил он.

Накануне Совет безопасности ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине, которая не называет Россию агрессором, а призывает "немедленно прекратить конфликт".

Также накануне Генеральная ассамблея ООН одобрила украинскую резолюцию с осуждением российской агрессии и Соединенные Штаты проголосовали против нее – наряду с Россией и менее чем двумя десятками других стран.

Перед голосованием на Генассамблее ООН Соединенные Штаты критиковали этот документ.

Также 24 февраля Генеральная ассамблея ООН приняла внесенную США резолюцию с правками, которые в частности содержат призыв к восстановлению украинской территориальной целостности. Украина воздержалась во время голосования за этот документ.