ЗМІ: Британія може скликати європейських лідерів для обговорення війни в Україні

Велика Британія обговорює можливість скликання групи європейських лідерів для подальших переговорів щодо російсько-української війни.

Про це агентству Bloomberg розповіли співрозмовники, які ознайомлені з цим питанням, пише "Європейська правда".

Як розповіли співрозмовники, така зустріч може відбутися вже в неділю, 2 березня, і стане продовженням самітів, проведених минулого тижня в Парижі президентом Франції Емманюелем Макроном.

Водночас співрозмовники попередили, що плани не є остаточними і ще можуть змінитися, і що вона може відбутися фактично як альтернативний варіант.

Зазначимо, 24 лютого Макрон під час переговорів з американським візаві Дональдом Трампом порушив питання потенційного розміщення військового контингенту в Україні.

Очікується, що Стармер привезе Трампу план розгортання в Україні менше ніж 30 тисяч європейських військових, аби спробувати забезпечити американський захист для розгортання.

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