СМИ: Британия может созвать европейских лидеров для обсуждения войны в Украине

Великобритания обсуждает возможность созыва группы европейских лидеров для дальнейших переговоров по российско-украинской войне.

Об этом агентству Bloomberg рассказали собеседники, которые ознакомлены с этим вопросом, пишет "Европейская правда".

Как рассказали собеседники, такая встреча может состояться уже в воскресенье, 2 марта, и станет продолжением саммитов, проведенных на прошлой неделе в Париже президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

В то же время собеседники предупредили, что планы не являются окончательными и еще могут измениться, и что она может состояться фактически как альтернативный вариант.

Отметим, 24 февраля Макрон во время переговоров с американским визави Дональдом Трампом поднял вопрос потенциального размещения военного контингента в Украине.

Ожидается, что Стармер привезет Трампу план развертывания в Украине менее 30 тысяч европейских военных, чтобы попытаться обеспечить американскую защиту для развертывания.

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