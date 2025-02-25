ЗМІ: у Словаччині під час випробувань стався вибух у гаубиці Zuzana, є постраждалі

У Словаччині на території дослідного інституту під час випробувань стався вибух у гаубиці Zuzana, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Про це повідомляє Noviny, пише "Європейська правда".

Інцидент стався на території випробувального військово-технічного інституту у місті Загор’є близько 8 ранку 25 лютого.

За неофіційною інформацією, стався вибух всередині військової техніки, нібито гаубиці Zuzana, внаслідок чого машина загорілась і двоє техніків отримали поранення. Обоє госпіталізовані до Братислави, загрози для їхнього життя немає.

У поліції підтвердили, що близько 9 ранку отримали сповіщення про інцидент на території згаданого інституту з двома пораненими, після чого туди виїхали патрулі поліції та інші служби.

Згодом міністр оборони Роберт Каліняк прокоментував, що надзвичайна подія сталася під час випробувального ведення вогню.

"Наразі неможливо точно встановити, що спричинило надзвичайну подію, чи це були недоліки пороху, боєприпасу чи самої установки", – зазначив він.

Нагадаємо, словацькі гаубиці Zuzana 2 є на озброєнні української армії з 2022 року, коли їх передали вперше. Зараз виготовлення нових машин для України співфінансують інші партнери, зокрема Німеччина, Данія та Норвегія.

У Польщі хочуть відкрити кримінальне провадження через виставку знищеної російської бронетехніки з України після того, як в одній з машин виявили боєприпаси.



