СМИ: в Словакии во время испытаний произошел взрыв в гаубице Zuzana, есть пострадавшие

В Словакии на территории исследовательского института во время испытаний произошел взрыв в гаубице Zuzana, в результате чего пострадали два человека.

Об этом сообщает Noviny, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел на территории испытательного военно-технического института в городе Загорье около 8 утра 25 февраля.

По неофициальной информации, произошел взрыв внутри военной техники, якобы гаубицы Zuzana, в результате чего машина загорелась и двое техников получили ранения. Оба госпитализированы в Братиславу, угрозы для их жизни нет.

В полиции подтвердили, что около 9 утра получили извещение об инциденте на территории упомянутого института с двумя ранеными, после чего туда выехали патрули полиции и другие службы.

Впоследствии министр обороны Роберт Калиняк прокомментировал, что чрезвычайное происшествие произошло во время испытательного ведения огня.

"Сейчас невозможно точно установить, что повлекло чрезвычайное происшествие, были ли это недостатки пороха, боеприпаса или самой установки", – отметил он.

Напомним, словацкие гаубицы Zuzana 2 есть на вооружении украинской армии с 2022 года, когда их передали впервые. Сейчас изготовление новых машин для Украины софинансируют другие партнеры, в частности Германия, Дания и Норвегия.

В Польше хотят открыть уголовное производство из-за выставки уничтоженной российской бронетехники из Украины после того, как в одной из машин обнаружили боеприпасы.