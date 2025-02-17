Німеччина передала Україні новий пакет допомоги з ракетами до IRIS-T, снарядами і гаубицями

Уряд Німеччини у понеділок, 17 лютого, оновив перелік переданої Україні військової допомоги, повідомивши про надання нової техніки, безпілотників та боєприпасів до різних систем.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, до пакета увійшли 56 бронемашин MRAP, боєприпаси до танків Leopard 1 та БМП Marder.

Крім того, німецький уряд відзвітував про передачу 282 000 боєприпасів для самохідних зенітних установок, боєприпасів до установок Gepard, а також ракет до систем ППО IRIS-T SLM та IRIS-T SLS.

Також в рамках фінансованого спільно з Норвегією і Данією проєкту передали ще чотири гаубиці Zuzana 2.

Крім того, Німеччина передала 50 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм, 2 тис. – калібру 122 мм.

Німецький уряд також повідомив про передачу 300 ударних безпілотників HF-1, 51 розвідувального безпілотникіа Vector із запчастинами, 245 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun, 29 розвідувальних безпілотників Songbird та 14 розвідувальних безпілотників Hornet XR.

Окрім того Німеччина передала техніку для розмінування, понад 600 лазерних далекомірів та машини для прикордонників.

Нагадаємо, очільник ХДС та найімовірніший кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив про намір змінити політику Берліна щодо постачання ЗСУ далекобійних ракет Taurus після виборів.

Україна розраховує на допомогу Мерца – Зеленський вже заявляв, що у новій політиці Німеччини щодо України "щось зміниться".

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