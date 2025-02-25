Ультраправі в Румунії ініціювали завідомо провальний вотум недовіри уряду

Три опозиційні ультраправі партії Румунії у вівторок, 25 лютого, подали вотум недовіри коаліційному уряду на чолі з соціал-демократом Марчелом Чолаку, хоча не мають достатньо голосів для його ухвалення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Вотум подали друга за величиною партія румунського парламенту, ультраправий Альянс за об'єднання румунів (AUR), разом із рухом "SOS Румунія" одіозної Діани Шошоаке та Молодіжною партією (POT).

У поданні партії звинуватили коаліційний уряд Румунії в корупції та втраті довіри до нього.

Ультраправі загалом мають близько 35% місць у румунському парламенті. Інші партії відмовились підтримувати голосування проти уряду Чолаку, тож вотум приречений на провал.

Водночас ініціатива може бути спрямована на підвищення рівня популярності ультраправих сил перед президентськими виборами у травні 2025 року, де лідирує антизахідний кандидат Келін Джорджеску.

Рух трьох ультраправих партій за імпічмент президента Клауса Йоханніса, який залишився на тимчасово виконувати обов'язки після скасування президентських виборів у грудні, змусив його піти у відставку.

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