Ультраправые в Румынии инициировали заведомо провальный вотум недоверия правительству

Три оппозиционные ультраправые партии Румынии во вторник, 25 февраля, подали вотум недоверия коалиционному правительству во главе с социал-демократом Марчелом Чолаку, хотя не имеют достаточно голосов для его принятия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Вотум подали вторая по величине партия румынского парламента, ультраправый Альянс за объединение румын (AUR), вместе с движением "SOS Румыния" одиозной Дианы Шошоаке и Молодежной партией (POT).

В представлении партии обвинили коалиционное правительство Румынии в коррупции и потере доверия к нему.

Ультраправые в целом имеют около 35% мест в румынском парламенте. Другие партии отказались поддерживать голосование против правительства Чолаку, поэтому вотум обречен на провал.

В то же время инициатива может быть направлена на повышение уровня популярности ультраправых сил перед президентскими выборами в мае 2025 года, где лидирует антизападный кандидат Келин Джорджеску.

Движение трех ультраправых партий за импичмент президента Клауса Йоханниса, который остался на временно исполнять обязанности после отмены президентских выборов в декабре, заставило его уйти в отставку.

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