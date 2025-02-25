Польща та Латвія вважають, що Україні вирішувати, з ким укладати угоду про копалини

Президент Польщі Анджей Дуда та його латвійський візаві Едгарс Рінкевичс вважають, що у контексті чинних дискусій у Європейському Союзі та США щодо рідкісноземельних копалин, Україні вирішувати, з ким і яку угоду укладати.

Їхні слова цитує польське агентство PAP, пише "Європейська правда".

Двох лідерів запитали про пропозицію ЄС, яка конкурує з пропозицією адміністрації США щодо співпраці з Україною в розробці її родовищ рідкісних корисних копалин і ділитися прибутками, яку в публічних дебатах пов'язують з можливими гарантіями безпеки для України.

"Перш за все, Україні доведеться визначитися, адже ні для кого не секрет, що мова йде не тільки про те, щоб запропонувати Україні видобувати або спільно видобувати її природні ресурси, а й про те, що буде запропоновано Україні натомість", – сказав Дуда.

Він зауважив, що варто пам’ятати, що все це відбувається в контексті ймовірних мирних переговорів і того, що стоїть за ними.

"З нашої точки зору, надзвичайно важливо, щоб вони призвели до тривалого миру, який забезпечить існування суверенної і незалежної української держави", – наголосив польський президент.

Він зазначив, що питання в тому, хто надасть Україні кращі гарантії безпеки. Рінкевичс погодився з ним та підкреслив, що саме Україна має вирішувати, з ким і яку угоду вона укладатиме.

Також польський президент заявив, що однією з найважливіших тем переговорів з латвійським лідером була поточна міжнародна ситуація, в тому числі міжнародні переговори, які, за його оцінкою, є прелюдією до мирних переговорів щодо війни в Україні, а також безпека східного флангу НАТО.

Дуда заявив, що наразі найважливішим є припинення агресії Росії проти України та встановлення тривалого миру, який також забезпечить безпеку інших країн, а Рінкевичс своєю чергою акцентував, що Україна повинна залишатися сильною державою.

За його словами, чинні перемовини, які ведуться під керівництвом адміністрації США та президента Дональда Трампа, фактично є підготовкою до майбутніх переговорів і просуванням до завершення війни, яка триває.

"Я сподіваюся, що це дійсно будуть переговори між Росією та Україною, які покладуть край російській агресії і які відбудуться за участю Сполучених Штатів, тому що саме так президент Дональд Трамп керує ними в цей момент", – сказав Дуда та зазначив, що "на столі є різні пропозиції для України".

Торкаючись питання України, латвійський лідер зазначив, що в спільних інтересах Європи є те, щоб Україна залишалася сильною державою.

"Мир повинен бути справедливим і довготривалим. Звичайно, це легко сказати, але цього буде важко досягти", – визнав він.

Нагадаємо, що 24 лютого єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне заявив, що запропонував українським урядовцям взаємовигідну угоду щодо українських критичних матеріалів.

Проте, 25 лютого речник Єврокомісії Тома Реньє заявив, що Україна не отримувала пропозицію від ЄС нової взаємовигідної угоди щодо українських критичних матеріалів під час візиту колегії єврокомісарів у Київ 24 лютого, адже партнерство в цій сфері між Україною та ЄС вже триває.

24 лютого Трамп заявив, що готовий "цього або наступного тижня" зустрітись у Білому домі з Володимиром Зеленським для підписання угоди про використання корисних копалин.

Раніше віцепрем’єрка Ольга Стефанішина повідомила, що українська та американська команди перебувають на фінальному етапі переговорів щодо угоди про українські корисні копалини.