Польша и Латвия считают, что Украине решать, с кем заключать соглашение об ископаемых

Президент Польши Анджей Дуда и его латвийский визави Эдгарс Ринкевичс считают, что в контексте действующих дискуссии в Европейском Союзе и США по редкоземельным ископаемым Украине решать, с кем и какое соглашение заключать.

Их слова цитирует польское агентство PAP , пишет "Европейская правда".

Двух лидеров спросили о предложении ЕС, которое конкурирует с предложением администрации США о сотрудничестве с Украиной в разработке ее месторождений редких полезных ископаемых и делиться доходами, которое в публичных дебатах связывают с возможными гарантиями безопасности для Украины.

"Прежде всего, Украине придется определиться, ведь ни для кого не секрет, что речь идет не только о том, чтобы предложить Украине добывать или совместно добывать ее природные ресурсы, но и о том, что будет предложено Украине взамен", – сказал Дуда.

Он отметил, что стоит помнить, что все это происходит в контексте мирных переговоров и того, что стоит за этими мирными переговорами.

"С нашей точки зрения, чрезвычайно важно, чтобы они привели к длительному миру, который обеспечит существование суверенного и независимого украинского государства", – подчеркнул польский президент.

Он отметил, что вопрос в том, кто предоставит Украине лучшие гарантии безопасности.

Ринкевичс согласился с ним, подчеркнув, что именно Украина должна решать, с кем и какое соглашение она будет заключать.

Также польский президент заявил, что одной из важнейших тем переговоров с латвийским лидером была текущая международная ситуация, в том числе международные переговоры, которые, по его оценке, являются прелюдией к мирным переговорам по войне в Украине, а также безопасность восточного фланга НАТО.

Дуда заявил, что сейчас самым важным является прекращение агрессии России против Украины и установление длительного мира, который также обеспечит безопасность других стран, а Ринкевичс, в свою очередь, акцентировал, что Украина должна оставаться сильным государством.

Говоря об Украине, польский президент сказал, что "самое главное, чтобы перестали гибнуть люди, чтобы прекратилась российская агрессия и был достигнут прочный мир, который обеспечит безопасность не только Украины, но и других стран, включая нас, то есть восточного фланга НАТО".

По его словам, нынешние переговоры, которые ведутся под руководством администрации США и президента Дональда Трампа, фактически являются подготовкой к будущим переговорам и продвижением к завершению войны, которая продолжается.

"Я надеюсь, что это действительно будут переговоры между Россией и Украиной, которые положат конец российской агрессии и которые состоятся с участием Соединенных Штатов, потому что именно так президент Дональд Трамп руководит ими в данный момент", – сказал Дуда и отметил, что „на столе есть разные предложения для Украины".

Касаясь вопроса Украины, латвийский лидер отметил, что в общих интересах Европы является то, чтобы Украина оставалась сильным государством.

"Мир должен быть справедливым и долговременным. Конечно, это легко сказать, но этого будет трудно достичь", – признал он.

Он добавил, что даже после достижения мирного соглашения европейские страны должны будут постоянно укреплять свою безопасность.

Напомним, что 24 февраля еврокомиссар по вопросам промышленной стратегии Стефан Сежурне заявил, что предложил украинским чиновникам взаимовыгодное соглашение по украинским критическим материалам.

Однако, 25 февраля представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил, что Украина не получала предложение от ЕС нового взаимовыгодного соглашения по украинским критическим материалам во время визита коллегии еврокомиссаров в Киев 24 февраля, ведь партнерство в этой сфере между Украиной и ЕС уже продолжается.

24 февраля Трамп заявил, что готов "на этой или следующей неделе" встретиться в Белом доме с Владимиром Зеленским для подписания соглашения об использовании полезных ископаемых.

Ранее вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что украинская и американская команды находятся на финальном этапе переговоров по соглашению об украинских полезных ископаемых.