До складу парламенту Молдови з поточними рейтингами можуть увійти чотири політсили, а найбільшу кількість мандатів отримала б партія чинної президентки Маї Санду "Дія і солідарність".

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", такі результати опитувань опублікувала компанія Intellect Group.

Якби парламентські вибори у Молдові проходили найближчої неділі, найбільше голосів отримала б "Дія і солідарність". За партію Санду готові голосувати 28,9% опитаних.

За проросійських соціалістів експрезидента Ігоря Додона проголосували б 13,6%, новостворений блок "Альтернатива", що заявив про підтримку європейського курсу Молдови – 7,7%, "Нашу партію" Ренато Усатого – 6,1%.

Інші політсили не подолали б прохідний бар’єр, у тому числі блок "Перемога", що об’єднує соратників олігарха-втікача Ілана Шора з 4,6%.

В іншому опитуванні на початку лютого йому прогнозували 9,1%.

8% респондентів сказали, що не пішли б голосувати, а понад 25% сказали, що не визначились, або відмовились відповідати.

Наступні парламентські вибори в Молдові мають відбутись до липня 2025 року.

Директор Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце у грудні заявив, що Росія намагатиметься отримати контроль над молдовським парламентом під час виборів у 2025 році.

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