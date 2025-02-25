В парламент Молдовы потенциально проходят четыре политсилы, партия Санду сохраняет первенство

В состав парламента Молдовы с текущими рейтингами могут войти четыре политсилы, а наибольшее количество мандатов получила бы партия действующего президента Майи Санду "Действие и солидарность".

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", такие результаты опросов опубликовала компания Intellect Group.

Если бы парламентские выборы в Молдове проходили в ближайшее воскресенье, больше всего голосов получила бы "Действие и солидарность". За партию Санду готовы голосовать 28,9% опрошенных.

За пророссийских социалистов экс-президента Игоря Додона проголосовали бы 13,6%, новосозданный блок "Альтернатива", заявивший о поддержке европейского курса Молдовы – 7,7%, "Нашу партию" Ренато Усатого – 6,1%.

Другие политсилы не преодолели бы проходной барьер, в том числе блок "Победа", объединяющий соратников беглого олигарха Илана Шора с 4,6%.

В другом опросе в начале февраля ему прогнозировали 9,1%.

8% респондентов сказали, что не пошли бы голосовать, а более 25% сказали, что не определились, или отказались отвечать.

Следующие парламентские выборы в Молдове должны состояться до июля 2025 года.

Директор Службы информации и безопасности Молдовы Александру Мустяце в декабре заявил, что Россия будет пытаться получить контроль над молдавским парламентом во время выборов в 2025 году.

Больше о них и последствиях для Украины читайте в материале "Европейской правды".