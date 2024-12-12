Спецслужби Молдови: Росія хоче встановити контроль над парламентом країни
Директор Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяца заявив, що Росія намагатиметься отримати контроль над молдовським парламентом під час виборів у 2025 році.
Його слова на слуханнях у парламенті Молдови 12 грудня наводить портал NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".
Мустяца представив на пленарному засіданні парламенту Молдови доповідь про втручання Росії у президентські вибори та конституційний референдум 2024 року.
За його словами, Москва спробує реалізувати ту ж стратегію в 2025 році, щоб отримати контроль над молдовським парламентом.
"Ця стратегія базується на політичній та виборчій корупції, дезінформації та маніпуляціях, а також вуличних акціях та безладах", – заявив директор молдовської спецслужби.
Він уточнив, що Росія використовувала для цього злочинну мережу, повʼязану з олігархом-утікачем Іланом Шором.
За даними слідства, мережа Шора мобілізувала понад 130 тисяч людей для впливу на результати голосування в Молдові, використовуючи кошти російського банку, що перебуває під міжнародними санкціями.
Наступні парламентські вибори в Молдові мають відбутись до липня 2025 року.
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