Партія Санду лідирує перед парламентськими виборами у Молдові, але більшості не має

Чотири політичні сили увійшли б до майбутнього парламенту Республіки Молдова, якби дострокові парламентські вибори відбулися наступної неділі.

Про це свідчать дані "Соціально-політичного барометра – лютий 2025", презентовані 5 лютого компанією IMAS, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ziarul National.

Згідно з соціологічним дослідженням, партія президентки Маї Санду "Дія і солідарність" (PAS) набрала б 25,9%, опозиційний Блок комуністів і соціалістів – 21,7%, так званий блок "Перемога", правонаступник забороненої партії "Шор" – 9,1%, "Наша партія" – 7,7% і нова партія Inima Moldovei колишньої очільниці Гагаузії Ірини Влах – 4,1%.

Рух "Національна альтернатива" на чолі з Іоном Чебаном отримав 2,1% від загальної вибірки в 1130 респондентів.

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У випадку респондентів, які вже визначилися зі своїм вибором, результати виглядали б наступним чином: PAS – 33,6%, Блок комуністів і соціалістів – 28,2%, "Перемога" – 11,8%, "Наша партія" – 10%, Inima Moldovei – 5,3%.

Слід зазначити, що опитування не враховує думки мешканців невизнаного Придністров'я і діаспори.

Опитування проводилося з 16 січня по 1 лютого.

Наступні парламентські вибори в Молдові мають відбутись до липня 2025 року.

Директор Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце у грудні заявив, що Росія намагатиметься отримати контроль над молдовським парламентом під час виборів у 2025 році.

Більше про них та наслідки для України читайте в матеріалі "Європейської правди".