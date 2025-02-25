Швейцарію сколихнув скандал через зловживання в державного оборонного підрядника

Аудит швейцарської державної компанії Ruag MRO, яка займається обслуговуванням військової техніки, викликав нову хвилю критики в бік Міністерства оборони країни.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації AFP.

Федеральне управління аудиту Швейцарії ввечері в понеділок опублікувало три звіти, де звинувачує у зловживаннях Ruag MRO – компанію, що забезпечує технічне обслуговування швейцарської військової техніки, зокрема бойових літаків.

Один з них стосується колишнього керівника, який нібито намагався збагатитись за рахунок перепродажу запчастин для танків Leopard за підтримки німецького посередника. Кримінальне провадження за цим фактом уже відкрите в Німеччині.

За оцінками аудиту, потенційний збиток від оборудок екскерівника Ruag MRO може становити "десятки мільйонів" швейцарських франків.

У двох інших звітах Федеральне управління аудиту стверджує, що компанія "могла використовувати запчастини зі складу, що належить збройним силам, для власного бізнесу з третіми сторонами без дозволу".

Публікація аудиту викликала обурення всіх політичних партій Швейцарії.

Опозиційна Соціал-демократична партія, серед іншого, закликала до парламентського розслідування того, чому міністерка оборони Віола Амгерд ігнорувала виявлені порушення.

Соціал-демократи також звернули увагу, що на тлі скандалу стало відомо про відставку командувача армії Швейцарії Томаса Зюсслі та глави розвідки Крістіана Дюссі, хоча прохання про відставку вони подали ще в січні.

Сама Амгерд – яка теж іде у відставку після шести років керівництва Міністерством оборони Швейцарії – заявила, що сама ініціювала аудит. Новий керівник Ruag MRO тим часом пообіцяв зовнішній аудит і необхідні кадрові зміни.

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