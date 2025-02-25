Швейцарию всколыхнул скандал из-за злоупотреблений у оборонного подрядчика

Аудит швейцарской государственной компании Ruag MRO, которая занимается обслуживанием военной техники, вызвал новую волну критики в сторону Министерства обороны страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации AFP.

Федеральное управление аудита Швейцарии вечером в понедельник опубликовало три отчета, где обвиняет в злоупотреблениях Ruag MRO – компанию, обеспечивающую техническое обслуживание швейцарской военной техники, в частности боевых самолетов.

Один из них касается бывшего руководителя, который якобы пытался обогатиться за счет перепродажи запчастей для танков Leopard при поддержке немецкого посредника. Уголовное производство по этому факту уже открыто в Германии.

По оценкам аудита, потенциальный ущерб от сделок экс-руководителя Ruag MRO может составлять "десятки миллионов" швейцарских франков.

В двух других отчетах Федеральное управление аудита утверждает, что компания "могла использовать запчасти со склада, принадлежащего вооруженным силам, для собственного бизнеса с третьими сторонами без разрешения".

Публикация аудита вызвала возмущение всех политических партий Швейцарии.

Оппозиционная Социал-демократическая партия, среди прочего, призвала к парламентскому расследованию того, почему министр обороны Виола Амгерд игнорировала выявленные нарушения.

Социал-демократы также обратили внимание, что на фоне скандала стало известно об отставке командующего армии Швейцарии Томаса Зюссли и главы разведки Кристиана Дюсси – хотя прошение об отставке они подали еще в январе.

Сама Амгерд – которая тоже уходит в отставку после шести лет руководства Министерством обороны Швейцарии – заявила, что сама инициировала аудит. Новый руководитель Ruag MRO тем временем пообещал внешний аудит и необходимые кадровые изменения.

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