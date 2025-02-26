Чеська армія стикається з критичною нестачею солдатів

Чеські збройні сили стикаються з гострою нестачею кадрів – проблемою, яка, за словами представників оборонного відомства, є навіть більш нагальною, ніж фінансування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Міністерка оборони Яна Чернохова і начальник Генерального штабу Карел Ржехка забили на сполох, попередивши, що рівень набору є занадто низьким, щоб задовольнити оборонні потреби країни.

"На жаль, суспільний інтерес не такий високий, як нам хотілося б, або, що важливіше, як нам потрібно", – визнала Чернохова у вівторок на засіданні командування чеської армії.

"У нас не вистачає професіоналів і резервістів, хоча їхня кількість повільно зростає. І, на жаль, немає простого рішення, щоб швидко і просто вирішити цю проблему", – додала вона.

Чеська армія наразі налічує близько 23 600 солдатів, що є значно нижчим попередньої мети в 30 тисяч до 2030 року.

Цей показник також не відповідає цілям, визначеним у нових оборонних планах, які передбачають, що армія повинна досягти щонайменше 37 500 військовослужбовців, щоб відповідати зобов'язанням перед НАТО і реагувати на зростаючі загрози безпеці. Минулорічна кампанія з набору призвела до чистого приросту лише на 176 солдатів.

"Зрозуміло, що такими темпами, як досі, ми не впораємось", – попередив Ржехка.

"Якщо система не працює, її потрібно змінювати", – заявив він, додавши, що для виконання оборонних зобов'язань необхідно збільшити чисельність армії на 14 тисяч військовослужбовців – близько 60% – протягом наступного десятиліття.

Хоча чеський уряд збільшує витрати на оборону, нестача персоналу залишається критично важливою проблемою.

Прем'єр-міністр Петр Фіала підкреслив, що збільшення військового фінансування є довготривалим процесом, і щорічне збільшення на 0,2% ВВП вважається реалістичним. У 2024 році, вперше в новітній історії, країна виконала зобов'язання щодо витрат на оборону на рівні 2% ВВП.

Попри похмурий прогноз, Ржехка не втрачає надії. "Я оптиміст: у нашому народі все ще достатньо людей, рішуче налаштованих захищати свою країну. І я вірю, що за потреби ми зможемо знайти таких героїв", – сказав він.

Нагадаємо, чеський премʼєр-міністр Петр Фіала вважає, що витрати на оборону повинні бути збільшені щонайменше до 3% ВВП впродовж наступних кількох років.

А нещодавно президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейці повинні "збільшити військові зусилля" у відповідь на війну між Україною і Росією, що триває.