Чешская армия сталкивается с критической нехваткой солдат

Чешские вооруженные силы сталкиваются с острой нехваткой кадров – проблемой, которая, по словам представителей оборонного ведомства, стала даже более насущной, чем финансирование.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Министр обороны Яна Чернохова и начальник Генерального штаба Карел Ржехка забили тревогу, предупредив, что уровень набора слишком низкий, чтобы удовлетворить оборонные потребности страны.

"К сожалению, общественный интерес не так высок, как нам хотелось бы, или, что важнее, как нам нужно", – признала Чернохова во вторник на заседании командования чешской армии.

"У нас не хватает профессионалов и резервистов, хотя их количество медленно растет. И, к сожалению, нет простого решения, чтобы быстро и просто решить эту проблему", – добавила она.

Чешская армия сейчас насчитывает около 23 600 солдат, что значительно ниже предыдущей цели в 30 тысяч к 2030 году.

Этот показатель также не соответствует целям, определенным в новых оборонных планах, которые предусматривают, что армия должна достичь не менее 37 500 военнослужащих, чтобы соответствовать обязательствам перед НАТО и реагировать на растущие угрозы безопасности. Прошлогодняя кампания по набору привела к чистому приросту лишь на 176 солдат.

"Понятно, что такими темпами, как до сих пор, мы не справимся", – предупредил Ржехка.

"Если система не работает, ее нужно менять", – заявил он, добавив, что для выполнения оборонных обязательств необходимо увеличить численность армии на 14 тысяч военнослужащих – около 60% – в течение следующего десятилетия.

Хотя чешское правительство увеличивает расходы на оборону, нехватка персонала остается критически важной проблемой.

Премьер-министр Петр Фиала подчеркнул, что увеличение военного финансирования является долговременным процессом, и ежегодное увеличение на 0,2% ВВП считается реалистичным. В 2024 году, впервые в новейшей истории, страна выполнила обязательства по расходам на оборону на уровне 2% ВВП.

Несмотря на мрачный прогноз, Ржехка не теряет надежды. "Я оптимист: в нашем народе все еще достаточно людей, решительно настроенных защищать свою страну. И я верю, что при необходимости мы сможем найти таких героев", – сказал он.

Напомним, чешский премьер-министр Петр Фиала считает, что расходы на оборону должны быть увеличены как минимум до 3% ВВП в течение следующих нескольких лет.

А недавно президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейцы должны "увеличить военные усилия" в ответ на продолжающуюся войну между Украиной и Россией.