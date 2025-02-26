У Франції заявили, що отримали згоду Трампа підтримати європейських миротворців в Україні

Міністр фінансів Франції Ерік Ломбар очікує, що США нададуть підтримку європейським військам для підтримання миру в Україні після того, як буде досягнуто домовленості про припинення вогню.

Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg Television, пише "Європейська правда".

Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові відправити війська для гарантування перемир'я, сказав Ломбар в Кейптауні, де він бере участь у зустрічі міністрів фінансів країн G20.

"Ми хочемо, щоб це перемир’я гарантувалося, гарантувалося європейськими військами з американською підтримкою. Щодо цього президент Трамп сказав, що він погодиться", – зазначив Ломбар.

"Якщо ми хочемо, щоб перемир'я дотримувалося, нам потрібна підтримка США. Я вважаю, що американці погодилися це зробити", – наполіг ще раз міністр.

Раніше цього тижня Ломбар і президент Франції Емманюель Макрон відвідали Вашингтон, щоб обговорити Україну і торгівлю зі своїми американськими колегами, президентом Дональдом Трампом і міністром фінансів Скоттом Бессентом.

Ломбар бере участь у зустрічі міністрів фінансів провідних країн світу, незважаючи на те, що США і Аргентина вирішили пропустити цей захід після того, як Трамп публічно посварився з південноафриканським колегою Сирілом Рамафосою через національне земельне законодавство, політику рівності і війну в секторі Гази.

Французькі офіційні особи заявили, що Ломбар має на меті підтвердити прихильність його країни до багатосторонності та продемонструвати європейську єдність на тлі атаки Трампа на світовий порядок.

Нагадаємо, 24 лютого Трамп публічно підтримав розміщення європейських військ для стеження за потенційним "припиненням вогню" в Україні та допустив, що США можуть надати їм певну підтримку.

Утім, за даними ЗМІ, Трамп не дав французькому президенту Макрону конкретних зобовʼязань із підтримки європейського контингенту.