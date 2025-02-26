Во Франции заявили, что получили согласие Трампа поддержать европейских миротворцев в Украине

Министр финансов Франции Эрик Ломбар ожидает, что США окажут поддержку европейским войскам для поддержания мира в Украине после того, как будет достигнута договоренность о прекращении огня.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg Television, пишет "Европейская правда".

Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы отправить войска для обеспечения перемирия, сказал Ломбар в Кейптауне, где он участвует во встрече министров финансов стран G20.

"Мы хотим, чтобы это перемирие гарантировалось, гарантировалось европейскими войсками с американской поддержкой. По поводу этого президент Трамп сказал, что он согласится", – отметил Ломбар.

"Если мы хотим, чтобы перемирие соблюдалось, нам нужна поддержка США. Я считаю, что американцы согласились это сделать", – настоял еще раз министр.

Ранее на этой неделе Ломбар и президент Франции Эмманюэль Макрон посетили Вашингтон, чтобы обсудить Украину и торговлю со своими американскими коллегами, президентом Дональдом Трампом и министром финансов Скоттом Бессентом.

Ломбар участвует во встрече министров финансов ведущих стран мира, несмотря на то, что США и Аргентина решили пропустить это мероприятие после того, как Трамп публично поссорился с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой из-за национального земельного законодательства, политики равенства и войны в секторе Газы.

Французские официальные лица заявили, что Ломбар ставит целью подтвердить приверженность его страны к многосторонности и продемонстрировать европейское единство на фоне атаки Трампа на мировой порядок.

Напомним, 24 февраля Трамп публично поддержал размещение европейских войск для слежения за потенциальным "прекращением огня" в Украине и допустил, что США могут предоставить им определенную поддержку.

Впрочем, по данным СМИ, Трамп не дал французскому президенту Макрону конкретных обязательств по поддержке европейского контингента.