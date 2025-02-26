ЄС планує скоротити імпорт енергоресурсів на 45 млрд євро у цьому році
Європейська комісія розробила плани, спрямовані на скорочення витрат ЄС на імпорт викопного палива на 45 млрд євро цього року.
Як пише "Європейська правда", про це повідомило агентство Reuters.
Єврокомісія у середу має запропонувати низку заходів для підтримки європейської промисловості.
Пакет включає пропозиції щодо прискорення видачі дозволів на проєкти з відновлюваної енергетики, зміни встановлення енергетичних тарифів, а також збільшення державної допомоги екологічно чистим галузям промисловості та більш гнучкому виробництву електроенергії.
Аналіз Єврокомісії показав, що в сукупності ці заходи можуть знизити витрати ЄС на імпортовані нафту і газ на 45 млрд євро у 2025 році, а до 2030 року щорічна економія зросте до 130 млрд євро.
Більша частина економії буде отримана завдяки швидшому розвитку відновлюваної енергетики та збільшенню енергозбереження, що стримуватиме попит країн на нафту і газ.
Закупівлі енергоресурсів в Європі коливалися протягом останніх років. За даними Єврокомісії, витрати ЄС на імпорт викопного палива впали до 163 млрд євро у 2020 році під час карантину через COVID-19, а потім досягли піка в 604 млрд євро в 2022 році після того, як Росія скоротила поставки газу і ціни на нього різко зросли.
Раніше повідомлялось, що станом на лютий 2025 року близько 13% газу, який купують країни ЄС, все ще походить з Росії, і Єврокомісія готує законодавство для того, щоб заохочувати країни-члени відмовлятись від нього.
Європейський Союз також не зацікавлений збільшувати постачання російського газу на свою територію попри Угорщину і Словаччину.