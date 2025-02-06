У ЄС не хочуть збільшувати поставки газу з Росії, незважаючи на Угорщину й Словаччину

Європейський Союз не зацікавлений збільшувати постачання російського газу на свою територію, а натомість планує дорожню карту щодо повної відмови від викопного палива з Росії.

Про це на пресбрифінгу у Брюсселі 6 лютого повідомила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, передає кореспондент "Європейської правди".

Відповідаючи на питання щодо заяви високої представниці ЄС з закордонних справ Каї Каллас після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ 27 січня, у якій, на вимогу Угорщини, була згадка про можливість поновлення транзиту російського газу через територію України, речниця Єврокомісії наголосила, що метою Євросоюзу є повна відмова від російського викопного палива, а не навпаки.

"Ми не зацікавлені у збільшенні використання російського викопного палива в Європейському Союзі. Навпаки, зараз ми працюємо над планом повної відмови від російського викопного палива", – підкреслила Анна-Кайса Ітконен.

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Вона констатувала, що Кая Каллас минулого тижня виступила із заявою про енергетичну солідарність з країнами, що не мають виходу до моря, і тепер Єврокомісія "буде її імплементувати".

"Ми завжди тісно співпрацюємо з країнами-членами для забезпечення безпеки енергопостачання. Ми тісно контактуємо зі Словаччиною, з Угорщиною, іншими країнами, які найбільше постраждали від припинення транзиту газу (через Україну), завжди готові підтримати наші країни-члени в їхніх зусиллях з диверсифікації відповідно до плану "Перезавантаження ЄС" (Repower EU)", – пояснила Ітконен.

"Незабаром ми запропонуємо дорожню карту для повної відмови від російського викопного палива", – повідомила речниця Єврокомісії.

Нагадаємо, що раніше топдипломатка Європейського Союзу Кая Каллас натякнула, що заява про "енергетичну безпеку", в обмін на яку Угорщина підтримала продовження санкцій проти Росії, мала символічний характер.

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