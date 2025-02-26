Лідер боснійських сербів посилив сепаратистські погрози перед вироком суду

Лідер боснійських сербських сепаратистів Мілорад Додік дізнається в середу, чи загрожує йому в'язниця за нібито непокору рішенням міжнародного посадовця, який наглядає за миром в балканській країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Додік, президент автономної Республіки Сербської у складі Боснії, був звинувачений у 2023 році через підписання законів, які призупиняли дію рішень конституційного суду та міжнародного посланника з питань миру Крістіана Шмідта.

Якщо його визнають винним, йому загрожує від шести місяців до п'яти років ув'язнення.

Додік, який має тісні зв'язки з Росією, відкинув звинувачення і попередив, що якщо рішення буде проти нього, Сербська Республіка заблокує роботу центрального уряду і вийде з державної судової системи та об'єднаних збройних сил.

Зрештою, за його словами, це може призвести до розпаду розділеної країни і створення валютного союзу та конфедерації з сусідньою Сербією, давнім союзником боснійських сербів.

"Вирок може завдати смертельного удару по Боснії і Герцеговині", – заявив Додік минулого тижня після заключних дебатів у суді.

Деніс Бечиревич, боснійський член міжетнічного президентства Боснії, заявив, що оголошені дії є "загрозою для миру в Боснії".

У вівторок, виступаючи на державному телебаченні, Шмідт заявив, що крихкий союз Боснії буде захищений.

"Дейтонський порядок і державні інститути залишаються під захистом і повинні поважатися. Боснія і Герцеговина не підлягає обговоренню", – сказав він.

Багато сербів кажуть, що Шмідт не має законних повноважень, оскільки його призначення не було схвалене Радбезом ООН.

Тисячі прихильників Додіка приїхали з усього регіону, щоб взяти участь у мітингу в головному місті Сербської Республіки Баня-Лука у вівторок ввечері.

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік, що просуває політику сепаратизму, перебуває під санкціями США і Британії через блокування демократичних механізмів влади в Боснії і Герцеговині.

Після лютого 2022 року він неодноразово зустрічався з Владіміром Путіним у Росії. Сім’я Додіка потрапила під санкції США минулого року.