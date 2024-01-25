Головний сепаратист Балкан: чи зможе Мілорад Додік створити повномасштабну кризу в регіоні

Республіка Сербська може спробувати оголосити про незалежність вже наприкінці цього року – щоправда, за умови, що президентські вибори у США виграє Дональд Трамп.

Це не перша обіцянка проголосити незалежність, озвучена президентом Республіки Сербської Мілорадом Додіком. Однак не можна не помічати, що він веде активну роботу з підготовки до виходу зі складу Боснії і Герцеговини.

Додік продовжує створювати паралельні управлінські інституції в РС; планує змінити закон про вибори з тим, щоб їхні підсумки в ентитеті рахували не в ЦВК БіГ, а у Баня-Луці – столиці Республіки Сербської; намагається добитися виведення іноземців з Конституційного суду БіГ та ліквідувати Офіс високого представника.

Зупинити Додіка може Суд Боснії і Герцеговини – наразі проти президента розглядають справу щодо неповаги до рішень високого представника Крістіана Шмідта. Проте рішення суду, яке очікують найближчими місяцями, може стати детонатором, що остаточно підірве стабільність на Балканах.

Дві перемоги Додіка

"Головним досягненням" сербських сепаратистів стало проведення 9 січня неконституційного свята День Республіки Сербської.

До нього готувався не тільки Додік, але й міжнародна спільнота, яка підготувала декілька подарунків. Спочатку посольство США в Сараєві заявило, що не буде мовчки спостерігати за тим, як президент розхитує стабільність в країні та намагається розколоти БіГ.

Слова були підкріплені двома винищувачами США, які пролетіли напередодні "свята" над територією держави.

А Генеральна прокуратура БіГ та високий представник Крістіан Шмідт нагадали, що участь державних службовців та військових у "святі" та його організації може мати наслідком кримінальну відповідальність.

Тож хоча антиконституційні заходи відбулися, їхні масштаби були скромніші, аніж раніше, та проходили вже у сутінках. А з іноземних гостей були всього лише глава Сербської православної церкви, сербський міністр оборони та (куди ж без нього) російський посол.

Не ризикнув приїхати навіть угорський прем’єр Віктор Орбан. Навіть попри те, що під час святкувань йому мали вручити орден, такий саме, яким минулого року нагородили Путіна.

Та чи стало таке "скромне святкування" перемогою Заходу? Радше навпаки.

Суворі попередження високого представника та Генпрокуратури БіГ поки що не підкріплені діями, а їхнє мовчання можна оцінити як чергову перемогу Додіка.

Ще одна його недавня ініціатива – депутати Народної Скупщини РС від додікового Союзу незалежних соціал-демократів проголосували за внесення до Кримінального кодексу РС положення про кримінальну відповідальність за наклеп.

Це рішення не тільки загрожує свободі слова у державі, але й порушує міжнародні документи, до яких приєдналася БіГ, зокрема Європейську конвенцію з прав людини та Міжнародний пакт про громадянство та політичні права.

Тут дивує позиція Конституційного суду БіГ, який не вважає згадані доповнення неконституційними.

І це – ще одна маленька перемога балканського сепаратиста, який крок за кроком торпедує стабільність у регіоні. Звичайно, діючи за підтримки Сербії та Росії.

На жаль, президент РС також має малопомітну підтримку і від одного з впливових політиків країни Драгана Човича, голови Хорватської демократичної співдружності. Чович прагне створити в складі БіГ третій, хорватський ентитет, що не передбачають ані Конституція БіГ, ані Дейтонські угоди.

Тож два політики – сербський та хорватський – створили "єдиний фронт" (ще декілька років тому уявити такий союз було неможливо) проти бошняків і блокують вирішення одного з найболючіших питань політичного життя БіГ – підготовку нового виборчого законодавства.

Суд над головним сепаратистом

При цьому Мілорад Додік часто робить протилежні заяви щодо планів про оголошення незалежності.

Очевидно, намагаючись тим самим захистити себе та своє оточення від нових санкцій.

Наприклад, у виступах нашого "героя" з’явилися нові тези про те, що планів виходу з БіГ немає – йдеться, мовляв, лише про збільшення повноважень РС.

Але згодом Додік або перелякався своїх слів, або, почувши попереджувальний окрик від кремлівського "союзника", знову повернувся до традиційного сепаратизму: ми не любимо БіГ та не віримо в неї, незалежність РС незабаром.

У такій ситуації дедалі більше політиків сприймають сепаратистські заяви Додіка як блеф (який триває десятиліттями), що відображає його розгубленість та безпорадність.

Очевидно, що незалежність Республіки Сербської не визнає жодна країна світу, навіть Сербія.

Тим більше, що такий крок може означати нову війну в регіоні – яка потрібна лише Путіну, але аж ніяк не мешканцям РС.

А одночасно сепаратизм Додіка починає викликати не лише вербальну критику, а й конкретні дії. Суд БіГ розглядає справу щодо невизнання Додіком високого представника та його рішень, за що можна отримати від 6 місяців до 5 років ув’язнення.

І хоча початок процесу вже відкладено втрете – адвокати 17 січня знову відвели одного з судів, – Додіку буде дуже нелегко уникнути відповідальності за свої дії.

На додачу опозиційний депутат Народної Скупщини РС Раміз Салкич подав позов на Додіка щодо порушення конституції та проведення 9 січня антиконституційного "святкування". 17 січня його підтримав міністр оборони БіГ Зукан Хелес.

Тут виникає дивна ситуація: оскільки проти Додіка формально вже розпочато судовий процес, законодавство БіГ передбачає, що з метою недопущення скоєння підсудним нових злочинів йому загрожує попереднє ув’язнення. Проте для цього потрібне окреме судове рішення. І суду доведеться зважати також на те, що у РС нещодавно схвалено закон про імунітет президента республіки від переслідування.

Втім, схоже, що це рішення не видається достатнім захистом для Додіка. А тому він прагне діяти на випередження.

Референдум як засіб тиску

З метою свого захисту Додік може піти на проведення референдуму щодо незалежності РС – і він вже кілька разів заявив про таку можливість.

Але тут є два "але". По-перше, таке питання не в компетенції ентитетів та суперечить Дейтонським мирним угодам. А тому підготовка до референдуму може бути зупинена або скасована високим представником.

Друга проблема – ризик того, що цей референдум не стане привабливим для виборців, а тому не буде визнано таким, що відбувся. Такий ризик є достатньо високим, адже де-факто Додік вже не є лідером усіх боснійських сербів.

Щоб уникнути цього, влада в Баня-Луці має намір змінити закон про референдум. Зокрема – скасувавши норму, за якою для перемоги потрібно отримати позитивну відповідь більшості від усіх, хто у РС має право голосу, замінивши її на просту більшість.

А щоб посилити свою позицію, Додік відверто спекулює навколо питання євроінтеграції БіГ.

За один день від нього можна почути, ніби він підтримує інтеграцію держави до Євросоюзу, а потім те, що він пропонує натомість приєднання РС до БРІКС.

А ще Додік намагається налякати перекроюванням мапи регіону та появою "Великої Сербії". Деякий час потому він заявив, що наступні роки та десятиліття будуть "роками сербського національного об’єднання".

Щоб подібні сепаратистські мрії не стали реальністю, біля Сараєва й у деяких містах БіГ розташовані підрозділи EUFOR, мандат яких передбачає забезпечення виконання Дейтонських мирних угод, стабільність та мир в БіГ, її цілісність.

Окрім того, штаб-квартира НАТО в Сараєві не тільки надає допомогу владі країни в наближенні до стандартів Альянсу, але й підтримує EUFOR у разі кризової ситуації. Тож Додіку доречно прислухатися до слів нового командувача EUFOR, угорського генерала Ласло Штіца, який нещодавно попередив сербських сепаратистів: місія втрутиться, якщо місцева поліція не зможе забезпечити мир.

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Сепаратизм Мілорада Додіка дедалі більше нагадує інформаційно-пропагандистську спецоперацію Росії.

Тим більше, як зазначив Владімір Путін на своїй щорічній пресконференції у грудні минулого року, його оцінки щодо ситуації в БіГ "цілковито збігаються" з баченням Додіка.

Не кожна країна була відзначена згадуванням з боку кремлівського диктатора. А ось про БіГ та РС він згадав – і це є поганою новиною для всього регіону, адже означатиме, що, попри війну в Україні, Росія й надалі підтримуватиме сепаратистські висловлювання та дії Додіка, хоча більше на словах.

І лише супротив України заважає Кремлю розв’язати нову війну на Балканах.

Автор: Володимир Цибульник,

кандидат історичних наук, тимчасовий повірений у справах України в Боснії і Герцеговині (2018 рік)