Лидер боснийских сербов усилил сепаратистские угрозы перед приговором суда

Лидер боснийских сербских сепаратистов Милорад Додик узнает в среду, грозит ли ему тюрьма за якобы неповиновение решению международного чиновника, который следит за миром в балканской стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Додик, президент автономной Республики Сербской в составе Боснии, был обвинен в 2023 году из-за подписания законов, которые приостанавливали действие решений конституционного суда и международного посланника по вопросам мира Кристиана Шмидта.

Если его признают виновным, ему грозит от шести месяцев до пяти лет заключения.

Додик, который имеет тесные связи с Россией, отверг обвинения и предупредил, что если решение будет против него, Сербская Республика заблокирует работу центрального правительства и выйдет из государственной судебной системы и объединенных вооруженных сил.

В конце концов, по его словам, это может привести к распаду разделенной страны и созданию валютного союза и конфедерации с соседней Сербией, давним союзником боснийских сербов.

"Приговор может нанести смертельный удар по Боснии и Герцеговине", – заявил Додик на прошлой неделе после заключительных дебатов в суде.

Денис Бечиревич, боснийский член межэтнического президентства Боснии, заявил, что объявленные действия являются "угрозой для мира в Боснии".

Во вторник, выступая на государственном телевидении, Шмидт заявил, что хрупкий союз Боснии будет защищен.

"Дейтонский порядок и государственные институты остаются под защитой и должны уважаться. Босния и Герцеговина не подлежит обсуждению", – сказал он.

Многие сербы говорят, что Шмидт не имеет законных полномочий, поскольку его назначение не было одобрено Совбезом ООН.

Тысячи сторонников Додика приехали со всего региона, чтобы принять участие в митинге в главном городе Сербской Республики Баня-Лука во вторник вечером.

Президент Республики Сербской Милорад Додик, продвигающий политику сепаратизма, находится под санкциями США и Британии из-за блокирования демократических механизмов власти в Боснии и Герцеговине.

После февраля 2022 года он неоднократно встречался с Владимиром Путиным в России. Семья Додика попала под санкции США в прошлом году.