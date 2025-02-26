Двох науковців судитимуть за жбурляння "коктейлів Молотова" у консульство РФ у Марселі

Французькі хімік та інженер під вартою в поліції визнали напад на російське консульство у Марселі, виправдовуючись тим, що діяли в контексті конфлікту між Росією та Україною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Двоє дослідників з Національного центру наукових досліджень (CNRS), підозрюваних у киданні пляшок з запальною сумішшю на територію російського консульства в Марселі, сьогодні постали перед суддею, який обрав їм запобіжний захід у вигляді взяття під варту з метою негайної явки до суду в цей четвер, повідомила прокуратура Марселя.

Цей хімік і цей інженер французького походження були заарештовані під час участі в демонстрації на підтримку України.

За словами обвинувачення, під вартою в поліції вони швидко зізналися у скоєному, пояснивши, що діяли в контексті конфлікту між Росією та Україною.

Пара постала перед кримінальним судом за фактами "пошкодження або псування чужого майна способом, небезпечним для життя людей" і "самовільного виготовлення вибухового або запалювального пристрою чи вибухового виробу".

У понеділок вранці марсельські пожежники були викликані до консульства, розташованого в південних районах Марселя, після того, як в його садах пролунав "вибух".

Співробітники будівлі були швидко ізольовані, а правоохоронці за підтримки експертів із знешкодження бомб встановили периметр безпеки.

Перебуваючи під вартою в поліції, обвинувачені вказали, що суміш, яка містилася в цих пляшках, насправді була коктейлем з азоту і хімічних речовин, що підтвердив прокурор Марселя Ніколя Бессон. Внаслідок вибухів ніхто не постраждав і не зазнав жодної шкоди.

"Франція засуджує будь-яку атаку на безпеку дипломатичних приміщень", – відреагували в МЗС країни.