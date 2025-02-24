У російське консульство в Марселі пожбурили "коктейлі Молотова" 

Вранці 24 лютого невідомі кинули два "коктейлі Молотова" у сад російського консульства у французькому місті Марсель.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Повідомляють, що перед восьмою годиною ранку на території російського консульства нібито пролунав вибух.

На місце прибули наряди поліції та пожежників і з’ясувалось, що невідомі пожбурили на територію два "коктейлі Молотова".

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а збитки нібито лише матеріальні. Яких обсягів – не уточнюють.

Невідомо, хто стоїть за цим інцидентом, який стався у третю річницю повномасштабного нападу Росії на Україну.

З нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну до Києва прибули лідери держав Балтії, країн Північної Європи, Іспанії та Канади.

Також до української столиці приїхали президентка Єврокомісії та глава Євроради



