Підозрюваних у киданні "коктейлів Молотова" у консульство РФ у Марселі заарештували

Двоє чоловіків були заарештовані ввечері в понеділок, 24 лютого, в Марселі під час демонстрації на підтримку України за підозрою у тому, що вранці вони кинули "коктейлі Молотова" біля російського консульства.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Через кілька годин після того, як у понеділок, 24 лютого, в сад російського консульства в Марселі було кинуто кілька вибухових пристроїв, наприкінці дня двоє підозрюваних були заарештовані.

Двоє чоловіків були заарештовані під час проукраїнського протесту в понеділок увечері. Вони були ідентифіковані на записах камер відеоспостереження в понеділок вранці.

Кілька вибухових пристроїв було кинуто на територію консульства близько 7:30 ранку. За даними поліції міста Буш-дю-Рон, це були три пластикові пляшки з-під газованої води. Дві з них вибухнули. Було проведено аналіз залишків продукту, що містився в цих пляшках.

На місце події виїхали вибухотехніки, а всі співробітники та російський консул були зачинені в приміщенні консульства. Внаслідок вибухів ніхто не постраждав.

На місце події виїхали близько тридцяти пожежників і поліція. Територія була оточена. Міська влада Марселя звернулася до соціальних мереж, щоб пояснити, що вона "рішуче засуджує будь-який акт насильства".

Прокуратура Марселя розпочала розслідування злочину вандалізму із застосуванням вибухових або запалювальних речовин, яке доручено Відділу по боротьбі з організованою та спеціалізованою злочинністю.