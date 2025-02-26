Двух ученых будут судить за бросание "коктейлей Молотова" в консульство РФ в Марселе

Французские химик и инженер под стражей в полиции признали нападение на российское консульство в Марселе, оправдываясь тем, что действовали в контексте конфликта между Россией и Украиной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

Двое исследователей из Национального центра научных исследований (CNRS), подозреваемых в бросании бутылок с зажигательной смесью на территорию российского консульства в Марселе, сегодня предстали перед судьей, который избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу с целью немедленной явки в суд в этот четверг, сообщила прокуратура Марселя.

Этот химик и этот инженер французского происхождения были арестованы во время участия в демонстрации в поддержку Украины.

По словам обвинения, под стражей в полиции они быстро признались в содеянном, объяснив, что действовали в контексте конфликта между Россией и Украиной.

Пара предстала перед уголовным судом по фактам "повреждения или порчи чужого имущества способом, опасным для жизни людей" и "самовольного изготовления взрывного или зажигательного устройства или взрывного изделия".

В понедельник утром марсельские пожарные были вызваны в консульство, расположенное в южных районах Марселя, после того как в его садах раздался "взрыв".

Сотрудники здания были быстро изолированы, а правоохранители при поддержке экспертов по обезвреживанию бомб установили периметр безопасности.

Находясь под стражей в полиции, обвиняемые указали, что смесь, которая содержалась в этих бутылках, на самом деле была коктейлем из азота и химических веществ, что подтвердил прокурор Марселя Николя Бессон. В результате взрывов никто не пострадал и не получил никакого ущерба.

"Франция осуждает любую атаку на безопасность дипломатических помещений", – отреагировали в МИД страны.