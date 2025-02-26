В уряді розкрили подробиці функціонування спільного з США Фонду відбудови України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, як функціонуватиме спільний з США інвестиційний Фонд відбудови України.

Виступ Шмигаля в уряді транслювався під час телемарафону, повідомляє "Європейська правда".

Прем'єр розповів, що угода зі Сполученими Штатами передбачає створення інвестиційного фонду відбудови з метою поглиблення партнерства між США та Україною, досягнення тривалого миру, спільної діяльності для відновлення України.

"Внесок України – це частина наших майбутніх доходів, що дуже важливо, не існуючих чи попередніх", – наголосив він.

"Майбутні доходи, отримані Україною від ренти або ліцензій на корисні копалини, від дивідендів на об'єкти інфраструктури, яка використовується для транспортування або видобування відповідних корисних копалин – це буде внесок України, 50% від таких доходів ми будемо вкладати в цей спільний з США фонд відновлення України", – пояснив Шмигаль.

За його словами, США також зі своєї сторони будуть робити відповідні внески.

Даний фонд буде інвестувати ці кошти від України і США в розвиток України, у відновлення, у безпеку.

"Фондом управляють уряди України і США, це спільне управління і реінвестовані доходи, які вносяться до фонду, будуть повторно інвестуватися. Тобто фонд працюватиме по певній спіралі реінвестицій в Україну. Кошти, які цей фонд буде вкладати і заробляти, будуть знову і знову реінвестовуватися у відновлення і надалі в розбудову і розвиток нашої держави", – розповів прем'єр-міністр.

Крім того, за словами Шмигаля, фонд буде діяти і всі рішення будуть прийматися за згодою обох учасників.

Він також заявив, що уряд на засіданні 26 лютого розгляне текст угоди про надра, яку Україна планує підписати зі США.

Крім того, заявив Шмигаль, заявив, що Київ не розглядає підписання угоди про надра із США без прив’язки до гарантій безпеки та що це вже закладено у проєкт угоди.