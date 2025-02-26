В правительстве раскрыли подробности функционирования совместного с США Фонда восстановления Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, как будет функционировать совместный с США инвестиционный Фонд восстановления Украины.

Выступление Шмыгаля в правительстве транслировалось во время телемарафона, сообщает "Европейская правда".

Премьер рассказал, что соглашение с Соединенными Штатами предусматривает создание инвестиционного фонда восстановления с целью углубления партнерства между США и Украиной, достижения длительного мира, совместной деятельности для восстановления Украины.

"Вклад Украины – это часть наших будущих доходов, что очень важно, не имеющихся или предыдущих", – подчеркнул он.

"Будущие доходы, полученные Украиной от ренты или лицензий на полезные ископаемые, от дивидендов на объекты инфраструктуры, которая используется для транспортировки или добычи соответствующих полезных ископаемых – это будет вклад Украины, 50% от таких доходов мы будем вкладывать в этот совместный с США фонд восстановления Украины", – пояснил Шмыгаль.

По его словам, США также со своей стороны будут делать соответствующие взносы.

Данный фонд будет инвестировать эти средства от Украины и США в развитие Украины, в восстановление, в безопасность.

"Фондом управляют правительства Украины и США, это совместное управление и реинвестированные доходы, которые вносятся в фонд, будут повторно инвестироваться. То есть фонд будет работать по определенной спирали реинвестиций в Украину. Средства, которые этот фонд будет вкладывать и зарабатывать, будут снова и снова реинвестироваться в восстановление и в дальнейшем в развитие нашего государства", – рассказал премьер-министр.

Кроме того, по словам Шмыгаля, фонд будет действовать и все решения будут приниматься с согласия обоих участников.

Он также заявил, что правительство на заседании 26 февраля рассмотрит текст соглашения о недрах, которое Украина планирует подписать с США.

Кроме того, заявил Шмыгаль, заявил, что Киев не рассматривает подписание соглашения о недрах с США без привязки к гарантиям безопасности и что это уже заложено в проект соглашения.