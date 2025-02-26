Шмигаль: угода із США про мінерали України матиме зв'язок із гарантіями безпеки

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Київ не розглядає підписання угоди про надра із США без прив’язки до гарантій безпеки та що це вже закладено у проєкт угоди.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив в ефірі єдиного телемарафону 26 лютого.

Шмигаль оголосив, що Україна і США підготували проєкт угоди про економічну співпрацю, відомої як "угода про надра", і вона є попереднім договором про створення інвестиційного фонду з відбудови України.

"Ми не розглядаємо підписання будь-яких угод без гарантій безпеки... Ця угода напряму прив’язана до гарантій безпеки. Ні президент України, ні уряд України не будуть розглядати цю угоду і її підписання у відриві від гарантій безпеки для України", – наголосив прем’єр.

"Пункт 10 власне і говорить про те, що ця угода про фонд становить невід’ємний елемент архітектури двосторонніх і багатосторонніх угод, а також конкретних кроків для встановлення тривалого миру, зміцнення економічно-безпекової стійкості", – додав він.

За джерелами "Європейської правди", у пункті 10 документа вказано:

"Ця Двостороння угода та Угода про Фонд становитимуть невід'ємні елементи архітектури двосторонніх та багатосторонніх угод, а також конкретні кроки для встановлення тривалого миру, зміцнення економічно-безпекової стійкості та відображення цілей, визначених у преамбулі цієї Двосторонньої угоди.

Уряд Сполучених Штатів Америки підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру. Учасники намагатимуться визначити будь-які необхідні кроки для захисту взаємних інвестицій, як визначено в Угоді про Фонд".

Денис Шмигаль оголосив, що уряд розгляне текст угоди про надра, яку планують підписати із США, на засіданні 26 лютого.

Читайте повний текст "Угоди про копалини" між Україною та США.