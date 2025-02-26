Уряд у середу розгляне текст угоди про надра для затвердження зі США
Уряд на засіданні 26 лютого розгляне текст угоди про надра, яку Україна планує підписати зі США.
Про це повідомив у середу прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише "Європейська правда".
За словами глава уряду, угода вже підготовлена.
"Сьогодні уряд буде розглядати текст цієї угоди, уповноважувати міністрів для подальшого підписання під час перемовин президентів України і Сполучених Штатів щодо гарантій безпеки", – зазначив Шмигаль.
Президент США Дональд Трамп напередодні повідомив, що український лідер Володимир Зеленський планує приїхати до Вашингтона в п'ятницю, щоб зустрітися з ним після того, як офіційні особи узгодять умови угоди.
Українська сторона стверджує, що з угоди прибрали найбільш невигідні для України положення.
Повний текст "Угоди про копалини" між Україною та США опублікований на сайті "Європейської правди".