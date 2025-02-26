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Уряд у середу розгляне текст угоди про надра для затвердження зі США

Новини — Середа, 26 лютого 2025, 13:24 — Христина Бондарєва

Уряд на засіданні 26 лютого розгляне текст угоди про надра, яку Україна планує підписати зі США. 

Про це повідомив у середу прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише "Європейська правда".

За словами глава уряду, угода вже підготовлена. 

"Сьогодні уряд буде розглядати текст цієї угоди, уповноважувати міністрів для подальшого підписання під час перемовин президентів України і Сполучених Штатів щодо гарантій безпеки", – зазначив Шмигаль. 

Президент США Дональд Трамп напередодні повідомив, що український лідер Володимир Зеленський планує приїхати до Вашингтона в п'ятницю, щоб зустрітися з ним після того, як офіційні особи узгодять умови угоди.

Українська сторона стверджує, що з угоди прибрали найбільш невигідні для України положення.

Повний текст "Угоди про копалини" між Україною та США опублікований на сайті "Європейської правди".

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