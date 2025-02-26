Угода зі США враховує попередні домовленості щодо копалин з ЄС, запевнив Шмигаль

Глава уряду Денис Шмигаль заявив, що угода про надра із США враховує домовленості, досягнуті раніше з Європейським Союзом у цій сфері.

Про це глава уряду сказав у середу в ефірі телемарафону "Єдині новини", пише "Європейська правда".

Шмигаль повідомив, що під час перемовин зі США українська сторона спілкувалась і з європейською стороною.

Він нагадав, що в України ще у 2021 році з Євросоюзом був підписаний відповідний меморандум про співпрацю у галузі критичної сировини, і підкреслив, що США визнають пріоритет для України європейської інтеграції.

"В цій угоді враховані інтереси нашої європейської інтеграції, а також наша співпраця з міжнародними фінансовими організаціями… В угоді юридичним текстом це звучить так, що "при розробці угоди про створення інвестиційного фонду учасники, тобто уряди США і України, мають уникати конфліктів із зобов’язаннями України в рамках її вступу до Європейського Союзу", – заявив глава уряду.

Він ще раз наголосив, що підписаний з ЄС меморандум про копалини врахований у домовленостях зі США.

Прем’єр повідомив, що уряд на засіданні 26 лютого розгляне текст угоди про надра, яку Україна планує підписати зі США. Уряд також уповноважить міністрів на підписання.

Шмигаль заявив, що угода про надра зі США напряму прив’язана до гарантій безпеки.

Повний текст "Угоди про копалини" між Україною та США опублікований на сайті "Європейської правди".