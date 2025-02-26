Соглашение с США учитывает предыдущие договоренности по ископаемым с ЕС, заверил Шмыгаль

Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что соглашение о недрах с США учитывает договоренности, достигнутые ранее с Европейским Союзом в этой сфере.

Об этом глава правительства сказал в среду в эфире телемарафона "Единые новости", пишет "Европейская правда".

Шмыгаль сообщил, что во время переговоров с США украинская сторона общалась и с европейской стороной.

Он напомнил, что в Украине еще в 2021 году с Евросоюзом был подписан соответствующий меморандум о сотрудничестве в области критического сырья, и подчеркнул, что США признают приоритет для Украины европейской интеграции.

"В этом соглашении учтены интересы нашей европейской интеграции, а также наше сотрудничество с международными финансовыми организациями... В соглашении юридическим текстом это звучит так, что "при разработке соглашения о создании инвестиционного фонда участники, то есть правительства США и Украины, должны избегать конфликтов с обязательствами Украины в рамках ее вступления в Европейский Союз", – заявил глава правительства.

Он еще раз подчеркнул, что подписанный с ЕС меморандум об ископаемых учтен в договоренностях с США.

Премьер сообщил, что правительство на заседании 26 февраля рассмотрит текст соглашения о недрах, которое Украина планирует подписать с США. Правительство также уполномочит министров на подписание.

Шмыгаль заявил, что соглашение о недрах с США напрямую привязано к гарантиям безопасности.

Полный текст "Соглашения об ископаемых" между Украиной и США опубликован на сайте "Европейской правды".