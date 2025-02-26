Соглашение с США учитывает предыдущие договоренности по ископаемым с ЕС, заверил Шмыгаль
Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что соглашение о недрах с США учитывает договоренности, достигнутые ранее с Европейским Союзом в этой сфере.
Об этом глава правительства сказал в среду в эфире телемарафона "Единые новости", пишет "Европейская правда".
Шмыгаль сообщил, что во время переговоров с США украинская сторона общалась и с европейской стороной.
Он напомнил, что в Украине еще в 2021 году с Евросоюзом был подписан соответствующий меморандум о сотрудничестве в области критического сырья, и подчеркнул, что США признают приоритет для Украины европейской интеграции.
"В этом соглашении учтены интересы нашей европейской интеграции, а также наше сотрудничество с международными финансовыми организациями... В соглашении юридическим текстом это звучит так, что "при разработке соглашения о создании инвестиционного фонда участники, то есть правительства США и Украины, должны избегать конфликтов с обязательствами Украины в рамках ее вступления в Европейский Союз", – заявил глава правительства.
Он еще раз подчеркнул, что подписанный с ЕС меморандум об ископаемых учтен в договоренностях с США.
Премьер сообщил, что правительство на заседании 26 февраля рассмотрит текст соглашения о недрах, которое Украина планирует подписать с США. Правительство также уполномочит министров на подписание.
Шмыгаль заявил, что соглашение о недрах с США напрямую привязано к гарантиям безопасности.
Полный текст "Соглашения об ископаемых" между Украиной и США опубликован на сайте "Европейской правды".