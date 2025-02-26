Аеропорт Батумі відновив роботу після дводенної перерви через снігопад
Аеропорт грузинського міста Батумі з 26 лютого знову починає відправляти і приймати рейси після дводенної паузи через сильні снігопади.
Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".
Оператор аеропорту Батумі TAV Georgia повідомив, що з середи прийом та відправлення рейсів відновлюється. Перший літак до Тель-Авіва вже вилетів, загалом заплановано 12 міжнародних рейсів.
Перед цим у понеділок і вівторок аеропорт не працював через сильні снігопади.
Авіакомпанії, що літають з Батумі, ввечері у вівторок вирішили відновлювати польоти, орієнтуючись на прогноз погоди.
Проблеми з рейсами були також в аеропорту Кутаїсі.
Снігопади на заході Грузії тривають вже майже тиждень, найскладніша ситуація склалася у гірських районах Гурії та Аджарії, де окремі села повністю відрізані від світу. В уряді вирішили задіяти армію для допомоги постраждалим районам.
У самому Батумі через негоду були закриті школи і не працював громадський транспорт.