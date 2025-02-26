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Аеропорт Батумі відновив роботу після дводенної перерви через снігопад

Новини — Середа, 26 лютого 2025, 14:24 — Марія Ємець

Аеропорт грузинського міста Батумі з 26 лютого знову починає відправляти і приймати рейси після дводенної паузи через сильні снігопади.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

Оператор аеропорту Батумі TAV Georgia повідомив, що з середи прийом та відправлення рейсів відновлюється. Перший літак до Тель-Авіва вже вилетів, загалом заплановано 12 міжнародних рейсів.

Перед цим у понеділок і вівторок аеропорт не працював через сильні снігопади. 

Авіакомпанії, що літають з Батумі, ввечері у вівторок вирішили відновлювати польоти, орієнтуючись на прогноз погоди.  

Проблеми з рейсами були також в аеропорту Кутаїсі. 

Снігопади на заході Грузії тривають вже майже тиждень, найскладніша ситуація склалася у гірських районах Гурії та Аджарії, де окремі села повністю відрізані від світу. В уряді вирішили задіяти армію для допомоги постраждалим районам. 

 У самому Батумі через негоду були закриті школи і не працював громадський транспорт. 

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Грузія
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