У Батумі через зимову погоду став транспорт і закрились школи

У грузинському Батумі через сувору зимову погоду призупинили навчання для дітей, у місті став транспорт.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

На заході Грузії вже кілька днів панує зимова погода з інтенсивними снігопадами. У горах в Аджарії випало близько метра снігу, у Батумі – до 50 см. Дороги і тротуари засипає швидше, ніж їх встигають розчищати.

У зв’язку із заметіллю у всіх шести муніципалітетах Аджарії, включно з Батумі, призупинили роботу шкіл і дитсадків, у Батумі зупинились автобуси.

Місцями є проблеми зі світлом, газо- й водопостачанням.

В аеропорту Батумі скасували вісім рейсів, а частину переспрямовують у Кутаїсі.

Поїзди між Тбілісі і Батумі продовжують курсувати, але рейси до Озургеті і Кутаїсі скасували.

В середині лютого у турецькому Стамбулі через снігопад скасовували навчання у всіх навчальних закладах.

У Греції завчасно анонсували скасування усіх поїздів та багатьох авіарейсів через страйк у річницю масштабної залізничної катастрофи.