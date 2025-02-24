У Батумі через зимову погоду став транспорт і закрились школи
Новини — Понеділок, 24 лютого 2025, 15:52 —
У грузинському Батумі через сувору зимову погоду призупинили навчання для дітей, у місті став транспорт.
Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".
На заході Грузії вже кілька днів панує зимова погода з інтенсивними снігопадами. У горах в Аджарії випало близько метра снігу, у Батумі – до 50 см. Дороги і тротуари засипає швидше, ніж їх встигають розчищати.
У зв’язку із заметіллю у всіх шести муніципалітетах Аджарії, включно з Батумі, призупинили роботу шкіл і дитсадків, у Батумі зупинились автобуси.
Місцями є проблеми зі світлом, газо- й водопостачанням.
В аеропорту Батумі скасували вісім рейсів, а частину переспрямовують у Кутаїсі.
Поїзди між Тбілісі і Батумі продовжують курсувати, але рейси до Озургеті і Кутаїсі скасували.
В середині лютого у турецькому Стамбулі через снігопад скасовували навчання у всіх навчальних закладах.
У Греції завчасно анонсували скасування усіх поїздів та багатьох авіарейсів через страйк у річницю масштабної залізничної катастрофи.