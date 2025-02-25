У Грузії залучать армію для допомоги гірським селам, заблокованим через снігопади

Влада Грузії вирішила задіяти армію для допомоги гірським селам, заблокованим через інтенсивні снігопади.

Про це повідомляє "Новости-Грузия" та портал BM.ge, пише "Європейська правда".

Прем’єр Іраклій Кобахідзе розпорядився залучити армію на допомогу у західних районах країни, де через інтенсивні снігопади деякі села регіону Гурія повністю відрізані від світу та залишились без світла і зв’язку. Подекуди висота заметів сягає двох метрів.

В одному з сіл муніципалітету Озургеті травмувався і загинув чоловік середнього віку, коли допомагав сусіду скидати сніг з покрівлі. За схожих обставин постраждав чоловік в іншому заблокованому селі, його довелося вручну виносити до місця, куди могли під’їхати медики.

З понеділка у соцмережах почали координуватися волонтери, щоб їхати у постраждалі райони з лопатами, продуктами і медикаментами.

Рятувальні гелікоптери задіяти не вдається через сніг і туман.

У Батумі майже не працює громадський транспорт і аеропорт.

В середині лютого у турецькому Стамбулі через снігопад скасовували навчання у всіх навчальних закладах.