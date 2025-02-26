Аэропорт Батуми возобновил работу после двухдневного перерыва из-за снегопада
Аэропорт грузинского города Батуми с 26 февраля снова начинает отправлять и принимать рейсы после двухдневной паузы из-за сильных снегопадов.
Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".
Оператор аэропорта Батуми TAV Georgia сообщил, что со среды прием и отправка рейсов возобновляется. Первый самолет в Тель-Авив уже вылетел, всего запланировано 12 международных рейсов.
Перед этим в понедельник и вторник аэропорт не работал из-за сильных снегопадов.
Авиакомпании, летающие из Батуми, вечером во вторник решили возобновлять полеты, ориентируясь на прогноз погоды.
Проблемы с рейсами были также в аэропорту Кутаиси.
Снегопады на западе Грузии продолжаются уже почти неделю, самая сложная ситуация сложилась в горных районах Гурии и Аджарии, где отдельные села полностью отрезаны от мира. В правительстве решили задействовать армию для помощи пострадавшим районам.
В самом Батуми из-за непогоды были закрыты школы и не работал общественный транспорт.