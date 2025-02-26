Сежурне розповів, яка критична сировина цікавить ЄС в Україні і коли почнуть співпрацю

Європейський Союз та Україна можуть розпочати низку проєктів щодо критичної сировини вже в березні 2025 року, зокрема, ЄС зацікавлений у проєкті з видобутку українського графіту.

Про це повідомив єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне 26 лютого в Брюсселі, передає кореспондент "Європейської правди".

За словами Сежурне, спільні проєкти з Україною можуть запрацювати вже наступного місяця, а відповідна угода була підписана ще задовго до війни.

"Ми вже маємо низку проєктів, які можна було б назвати європейськими, деякі з них ми могли б запустити вже в березні. Але це не нова угода. Є вже діюча угода", – завив Стефан Сежурне.

Він нагадав, що у ЄС "вже є угода з Україною про сировину, і, до речі, ми підписали угоду з Україною задовго до війни".

Йдеться про Меморандум про взаєморозуміння від 2021 року, який, за словами Сежурне, "дає умови для цієї угоди, яка є взаємовигідною угодою з українцями".

"Питання, яке нам поставили (під час візиту колегії єврокомісарів в Україну. – Ред.) – чи повинні ми імплементувати цю угоду? І відповідь, яку я дав українському уряду на круглому столі з моїми колегами з комісії, була позитивною", – розповів єврокомісар деталі своїх перемовин з українською владою цього тижня.

"Саме на основі цієї угоди ми можемо будувати партнерства, включаючи дуже конкретні проєкти, в тому числі щодо графіту, який потенційно може становити до 10% споживання графіту в Європі до 2030 року", – сказав Сежурне.

"Ми зробимо кілька оголошень у березні, коли я оприлюдню план щодо сировини, зокрема, щодо перших видобутків і маркування комісією певних проєктів, які були нам подані. Але вже є домовленість між українцями та європейцями, і навіть поза межами цієї домовленості є дуже конкретні проєкти, які будуть реалізовані", – пояснив він.

Нагадаємо, що 24 лютого єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне заявив, що запропонував українським урядовцям взаємовигідну угоду щодо українських критичних матеріалів.

Проте 25 лютого речник Єврокомісії Тома Реньє заявив, що Україна не отримувала пропозицію від ЄС нової взаємовигідної угоди щодо українських критичних матеріалів під час візиту колегії єврокомісарів у Київ 24 лютого, адже партнерство в цій сфері між Україною та ЄС вже триває.

Своєю чергою, президент США Дональд Трамп повідомив, що президент України Володимир Зеленський планує приїхати до Вашингтона 28 лютого, щоб підписати угоду про видобуток корисних копалин.