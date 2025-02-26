Сежурне рассказал, какое критическое сырье интересует ЕС в Украине и когда начнут сотрудничество

Европейский Союз и Украина могут начать ряд проектов по критическому сырью уже в марте 2025 года, в частности, ЕС заинтересован в проекте по добыче украинского графита.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам промышленной стратегии Стефан Сежурне 26 февраля в Брюсселе, передает корреспондент "Европейской правды".

По словам Сежурне, совместные проекты с Украиной могут заработать уже в следующем месяце, а соответствующее соглашение было подписано еще задолго до войны.

"Мы уже имеем ряд проектов, которые можно было бы назвать европейскими, некоторые из них мы могли бы запустить уже в марте. Но это не новое соглашение. Есть уже действующее соглашение", – завил Стефан Сежурне.

Он напомнил, что у ЕС "уже есть соглашение с Украиной о сырье, и, кстати, мы подписали соглашение с Украиной задолго до войны".

Речь идет о Меморандуме о взаимопонимании от 2021 года, который, по словам Сежурне, "дает условия для этого соглашения, которое является взаимовыгодным соглашением с украинцами".

"Вопрос, который нам задали (во время визита коллегии еврокомиссаров в Украину. – Ред.) – должны ли мы имплементировать это соглашение? И ответ, который я дал украинскому правительству на круглом столе с моими коллегами из комиссии, был положительным", – рассказал еврокомиссар детали своих переговоров с украинскими властями на этой неделе.

"Именно на основе этого соглашения мы можем строить партнерства, включая очень конкретные проекты, в том числе по графиту, который потенциально может составлять до 10% потребления графита в Европе до 2030 года", – сказал Сежурне.

"Мы сделаем несколько объявлений в марте, когда я обнародую план по сырью, в частности, относительно первых добыч и маркировки комиссией определенных проектов, которые были нам поданы. Но уже есть договоренность между украинцами и европейцами, и даже за пределами этой договоренности есть очень конкретные проекты, которые будут реализованы", – пояснил он.

Напомним, что 24 февраля еврокомиссар по вопросам промышленной стратегии Стефан Сежурне заявил, что предложил украинским чиновникам взаимовыгодное соглашение по украинским критическим материалам.

Однако 25 февраля представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил, что Украина не получала предложение от ЕС нового взаимовыгодного соглашения по украинским критическим материалам во время визита коллегии еврокомиссаров в Киев 24 февраля, ведь партнерство в этой сфере между Украиной и ЕС уже продолжается.

В свою очередь президент США Дональд Трамп сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует приехать в Вашингтон 28 февраля, чтобы подписать соглашение о добыче полезных ископаемых.