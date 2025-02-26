Трамп заявив, що угода про надра "майже" готова, Зеленський приїде 28 лютого

Президент України Володимир Зеленський погодив з Білим домом проєкт угоди про видобуток корисних копалин.

Про це заявив у вівторок президент США Дональд Трамп, передає "Європейська правда" з посиланням на Fox News.

Трамп повідомив журналістам, що український лідер планує приїхати до Вашингтона в п'ятницю, щоб зустрітися з ним після того, як офіційні особи узгодять умови угоди. Президент США додав, що обидва лідери перебувають "ще в процесі переговорів".

"Ми майже домовилися про нашу угоду щодо землі [корисних копалин] і різних інших речей", – сказав Трамп.

"Пізніше ми розглянемо питання загальної безпеки для України. Я не думаю, що це буде проблемою. Є багато людей, які хочуть це зробити, і я говорив про це з Росією. Здається, вони не мають жодних проблем з цим. Тож я думаю, що вони розуміють, що не повернуть назад. І як тільки ми це зробимо, вони не повернуть", – додав він.

Пакт, який передбачає надання США доступу до природних ресурсів в обмін на американську підтримку України на тлі її війни з Росією, готувався кілька днів. У п'ятницю Трамп заявив, що його адміністрація "досить близька" до укладення угоди, а в понеділок він натякнув, що зустріч між ним і Зеленським неминуча.

Раніше у вівторок стало відомо, що Україна та США остаточно погодили умови угоди про надра. Українська сторона стверджує, що з неї прибрали найбільш невигідні положення.

Деталі останнього проєкту угоди читайте на "Економічній правді".