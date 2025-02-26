Дату визита Зеленского в США пока не согласовали

Дату визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон еще не определили, хотя и есть "рабочий" вариант о 28 февраля, озвученный Дональдом Трампом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом президент сказал в общении со СМИ 26 февраля.

Зеленский подтвердил, что предложение о визите в Штаты было, однако "какой формат и когда" – пока не определено.

"Да, там есть рабочая дата, то, что сказал президент США – пятница. Офисы на связи", – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о недрах "почти" готово и Зеленский приедет в Вашингтон 28 февраля.

Днем 26 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что проект предварительного соглашения с США готов, и раскрыл его детали. В частности, соглашение имеет связь с гарантиями безопасности для Украины.

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