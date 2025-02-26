Зеленський: подальша угода про спільний зі США фонд щодо копалин підлягатиме ратифікації

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що за рамковою угодою зі США про використання корисних копалин слідуватиме угода про спільний інвестиційний фонд, яка підлягатиме ратифікації Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час спілкування з українськими журналістами в середу, 26 лютого.

Зеленський наголосив, що наразі Україна та США погодили рамкову угоду стосовно використання українських природних ресурсів, згідно з якою це відбуватиметься через фонд, де обидві держави будуть співвласниками.

Він уточнив, що наступного договору про функціонування самого фонду немає.

"Ось він (договір. – Ред.) складніший буде і серйозніший, тому що наступний договір – про фонд. І там буде вже про партнерські відносини, гроші тощо. І ось він буде вже мати обовʼязкову ратифікацію в парламенті України", – додав глава держави.

Він уточнив, що не знає, чи буде ратифіковувати договір зі свого боку американський Конгрес.

Раніше у середу премʼєр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що українська сторона розгляне попередньо погоджену угоду про інвестиції в корисні копалини зі США.

Він також говорив, що за підписанням цієї рамкової угоди настане розробка ще однієї угоди про створення "спільного українсько-американського інвестиційного фонду для відбудови України".

Читайте повний текст "Угоди про копалини" між Україною та США.