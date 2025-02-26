Зеленский: соглашение о совместном с США фонде по минералам будет подлежать ратификации

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что за рамочным соглашением с США об использовании полезных ископаемых последует соглашение о совместном инвестиционном фонде, которое будет подлежать ратификации Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время общения с украинскими журналистами в среду, 26 февраля.

Зеленский отметил, что сейчас Украина и США согласовали рамочное соглашение по использованию украинских природных ресурсов, согласно которому это будет происходить через фонд, где оба государства будут совладельцами.

Он уточнил, что следующего договора о функционировании самого фонда нет.

"Вот он (договор. – Ред.) сложнее будет и серьезнее, потому что следующий договор – о фонде. И там будет уже о партнерских отношениях, деньгах и так далее. И вот он будет уже проходить обязательную ратификацию в парламенте Украины", – добавил глава государства.

Он уточнил, что не знает, будет ли ратифицировать договор со своей стороны американский Конгресс.

Ранее в среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что украинская сторона рассмотрит предварительно согласованное соглашение об инвестициях в полезные ископаемые с США.

Он также говорил, что за подписанием этого рамочного соглашения последует разработка еще одного соглашения о создании "совместного украинско-американского инвестиционного фонда для восстановления Украины".

Читайте полный текст "Соглашения о минералах" между Украиной и США.