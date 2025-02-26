Шмигаль розповів про наступні кроки щодо запланованої угоди із США про мінерали України

Попередня угода про надра України із США буде підписана під час візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, після чого почнеться робота над детальним документом про створення інвестиційного фонду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі єдиного телемарафону 26 лютого.

Прем’єр повідомив, що у середу 26 лютого український уряд уповноважить міністрів на підписання попередньої угоди.

"Відповідно, у делегації під час візиту (Зеленського до США. – Ред.) будуть присутні представники уряду України, які мають повноваження підписати цю попередню угоду", – зазначив Шмигаль.

Після того як президенти України і США домовляться про гарантії безпеки і про те, як попередня угода прив’язана до гарантій безпеки США для України, у присутності президентів представник уряду України підпише попередню угоду.

"Тобто ця угода має попередній характер, перед тим як ми почнемо дуже конкретно, вже із залученням міжнародних юристів глибоко пропрацьовувати угоду власне про створення фонду… Далі почнеться робота, по-перше, над імплементацією тих або інших підходів щодо гарантій безпеки, які буде домовлено, і по-друге – над розробкою конкретної угоди про створення спільного українсько-американського інвестиційного фонду для відбудови України", – пояснив Шмигаль.

Також він зазначив, що угода вже має прямий зв’язок із гарантіями безпеки, та розповів, як функціонуватиме спільний з США інвестиційний Фонд відбудови України.

За словами прем’єра, угода про надра із США враховує домовленості, досягнуті раніше з Європейським Союзом у цій сфері.

Читайте повний текст "Угоди про копалини" між Україною та США.