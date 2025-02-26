Джерело: зустріч Каллас з Рубіо у США не відбулася "через неспівпадіння графіків"

Висока представниця ЄС з закордонних справ Кая Каллас, яка 26-27 лютого перебуває у Вашингтоні, не буде зустрічатися з державним секретарем США Марко Рубіо через неспівпадіння графіків двох політиків: у графіку Рубіо не знайшлося часу для зустрічі з Каллас.

Про це кореспондентові "Європейської правди" повідомив обізнаний з питанням чиновник ЄС на умовах анонімності.

Кая Каллас не зустрінеться з Марко Рубіо у Вашингтоні, протягом її візиту 26-27 лютого, незважаючи на її попередні заяви, що вона їде у США саме для того, щоб поговорити з американським колегою.

"Висока представниця ЄС з закордонних справ Каллас не зустрінеться з держсекретарем США Марко Рубіо протягом цього візиту через неспівпадіння графіків", – заявив європейський чиновник.

Він додав, що за питання щодо планування зустрічі під час візиту відповідальна американська сторона.

"Натомість вона (Каллас) обговорить війну Росії проти України та трансатлантичні стосунки з американськими сенаторами та конгресменами. Також вона виступить на заході Hudson Institute та проведе зустріч з персоналом посольства ЄС у США", – розповів співрозмовник "Європейської правди".

Варто зауважити, що 26 лютого Марко Рубіо бере участь у першому засіданні Кабінету міністрів США у Білому домі.

Як повідомлялося, очікувана зустріч глави дипломатії ЄС Каї Каллас з державним секретарем США Марко Рубіо у Вашингтоні була скасована.

Каллас планувала обговорити на зустрічі з Рубіо роль ЄС та України у майбутніх мирних перемовинах.

Тим часом лідери ЄС у середу заслухали інформацію від президента Франції Емманюеля Макрона про його перемовини з президентом США Дональдом Трампом.